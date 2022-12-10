Anadolu Efes çok rahat kazandı! Zalgiris: 60 - Anadolu Efes: 86
THY Avrupa Ligi'nde çıkışa geçen Anadolu Efes, 12. hafta maçında Zalgiris Kaunas deplasmanına çıktı. Ergin Ataman'ın öğrencileri, Litvanya'da rakibini 26 sayı farkla geçti ve parkeden 86-60'lık galibiyetle ayrıldı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.
Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.
Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.
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