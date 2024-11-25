İzmir'de feci olay... Teknedeki ısıtıcı bomba gibi patladı: 1 ölü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, balıkçı barınağında karada duran ve tadilatta olduğu öğrenilen bir balıkçı teknesi, içerisinde çalıştırılan tüplü ısıtıcının patlaması sonucu alev aldı. Yangın bir tekneye daha sıçrarken, balıkçı teknesinin içerisinde bulunan ve evsiz olduğu öğrenilen Tamer Gazanfer (71), yaşamını yitirdi.

İzmir'de feci olay... Teknedeki ısıtıcı bomba gibi patladı: 1 ölü!
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DHA
Yayınlanma: 25.11.2024 - 07:29

Yangın, saat 21.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi.

İddiaya göre, evsiz olan Tamer Gazanfer, karada tadilatta olduğu öğrenilen balıkçı teknesine girerek ısınmak için tüplü ısıtıcı çalıştırdı. Tüplü ısıtıcı, henüz bilinmeyen nedenle patladı. Patlama sonrası tekne yanmaya başlarken, alevler yanındaki bir tekneye de sıçradı.

Teknelerden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 teknedeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Balıkçı teknesinde yapılan incelemede, Tamer Gazanfer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Etiketler: #İzmir #Yangın #tekne

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