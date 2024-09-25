İzmir'de feci ölüm: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, otomobilden fırladı!

Yayınlanma: 25.09.2024 - 07:18

Güncelleme: 25.09.2024 - 07:19

Feci kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir Çevre Yolu Fahrettin Altay yol ayrımı yakınında meydana geldi.

İddiaya göre Berk Gedik, 09 EH 232 plakalı otomobil ile Balçova yönünden Çeşme istikametine ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yolun sağ tarafından bulunan su kanalına girdi, ardından yol kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Otomobil daha sonra, takla atarak yola yuvarlanırken, kaza anında otomobilin ön camından fırlayan sürücü Gedik, ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri ise sürücüye yaptıkları kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi. Berk Gedik'in cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından, tek şeride düşürülen yoldaki trafik normale döndü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.