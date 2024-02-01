İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, 23'ünün de yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 15:45
İzmir’de FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; ‘aranan örgüt üyelerinin yakalanmamak için gizlilik içerisinde barındıkları hücre evlerinde kaldıkları’ tespit edilen 9 şüpheli, haklarında ‘örgüt üyesi oldukları’ yönünde beyan bulunan, ‘ByLock’ kullanan ve ‘Bylock’ içeriklerinde isimleri geçen, ‘Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri’ tespit edilen 18 şüpheli ile birlikte toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler, önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

4 şüpheli ise, operasyon tarihinden önce yurtdışına çıktığı anlaşılması sebebiyle yakalanamadı.


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