İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı
İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı.
İzmir'de, Karşıyaka Yelken Kulübü önünde lodosun etkisiyle deniz suyunun taşması sonucu tramvay yolu su altında kaldı. Suyun deniz kenarındaki yürüyüş yolunun yanı sıra kara yoluna da ulaştığı görüldü.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, biriken suları boşaltmak için bölgeye su boşaltma pompası kurdu. Tramvay seferleri, Alaybey-Nikah Sarayı arası ile Yunuslar-Ataşehir arasında yapılabilirken, karayolunda ulaşım ise kontrollü olarak sağlanabiliyor.
Bostanlı Balıkçı Barınağı'nda da balıkçıların, teknelerinin fırtınadan zarar görmemesi için özel önlemler aldıkları görüldü. İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur ve arabalı vapur seferleri, 08.25'te iptal edilmişti.
Video Haberler
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
- Cem Küçük'ten Almanya'da emeklilik çıkışı
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
- Ağrı'dan Meksikaya, oradan da ABD ve Kanada'ya
- Mehmet Ceyhan'dan kısıtlama çağrısı
- Babacan, Bahçeli'nin amacını açıkladı
- Satılık konutta en pahalı 10 il belli oldu
- CHP’li yöneticinin eşine saldırı
- AKP'li isimden dolar itirafı
- Doların artışı sonrası borsada yabancı vurgunu
- Alparslan Türkeş anmasında iki grup arasında kavga
- Moda dünyası şokta, ünlü tasarımcı 41 yaşında öldü