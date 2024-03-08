12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 08.03.2024 - 15:48
12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapmış olduğu çalışmada ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan 12 yıl kesinleşmiş cezası olan S.A. isimli şahsı yakalandı.

Şahısla ilgili adli işlemler başlatıldı.


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