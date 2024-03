ABD 'yardımları' 5 kişiyi öldürdü! 'Paraşütler açılmamış...'

İsrail medyasının Gazze'den aktardığı haberlere göre, Cuma günü öğleden sonra Gazze'de en az beş kişi, ABD tarafından havadan atılan yardım paketlerinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İddialara göre buna, "insani yardım paketlerinin üzerindeki paraşütlerin açılmaması" sebep oldu.

Ölenlerin yanı sıra, yardım paketlerinin düşmesi sonucu çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

??????????The parachutes of some of the aid packages dropped from US cargo planes to Gaza this morning did not open. —There are dead and injured people as a result of heavy aid packages falling on civilians.



