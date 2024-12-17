İzmir'de halasını satırla öldürmüştü: Davada flaş gelişme!

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:05

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:08

İzmir'in Bayraklı ilçesinde geçen yıl Gurbet Ayaz'ın satırla öldürülmesi olayıyla ilgili İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık Metin Akyüz (22), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının, önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını tekrar etmesinin ardından Akyüz'e, son sözleri soruldu.

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Olayı hatırlamadığını iddia eden Akyüz, "Öyle bir şey olmadı. Tehditten anlamam, ne olduğunu bilmem. Hatırlamıyorum" dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Akyüz'e "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen cezada takdiri indirim uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 23 Aralık 2023'te tartıştığı halası Gurbet Ayaz'ı satırla öldüren sanık Metin Akyüz tutuklanmış, hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.