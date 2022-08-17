İzmir'de helikopter destekli 'uyuşturucu' operasyonu: 29 gözaltı
İzmir'in 3 ilçesinde düzenlenen, drone ve helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah Bayraklı, Karabağlar ve Konak ilçelerinde belirlenen adreslere drone ve helikopter destekli operasyon düzenlendi.
SİLAHLARA EL KONULDU
Eş zamanlı baskınlarda çok miktarda esrar, kokain, metamfetamin, sentetik hap ile 6 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 2 şarjör, 115 mermi ve tüfek fişeği ele geçirildi.
29 şüpheli, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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