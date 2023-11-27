İzmir'de iki grup arasında silahlı kavga: 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 27.11.2023 - 21:13

Güncelleme: 27.11.2023 - 21:53

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Dr. Mustafabey Caddesi'nde saat 21.00 sıralarında silahlı kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki grup, arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Tabancaların kullanıldığı kavgada; R.T. (48), G.T. (33), M.T. (17) ve yoldan geçen M.A. (54) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.