Fatih'te tekne sahipleri arasında silahlı kavga: 1 ölü

Yayınlanma: 27.11.2023 - 16:52

Güncelleme: 27.11.2023 - 16:53

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi'nde dün gece saatlerinde tekne iskelesinde iddiaya göre, tekne sahibi Osman Kılıç ile Ali Rıza Aslan arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Osman Kılıç yanında bulunan silahla Aslan'a art arda ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar Aslan'ın göğsüne isabet etti.

Silah sesleri üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ali Rıza Aslan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli Osman Kılıç'ı gözaltına aldı.

Haberi duyarak olay yerine gelen Aslan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.