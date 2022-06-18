İzmir’de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı
İzmir’in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangın da Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız hava aracının (İHA) tespit ettiği yangına müdahale başladı.
İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.
Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten insansız hava aracı (İHA) tarafından da tespit edildi.
Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.
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