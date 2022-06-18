İzmir’de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı

İzmir’in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangın da Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız hava aracının (İHA) tespit ettiği yangına müdahale başladı.

İHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 17:27
İzmir’de ikinci orman yangını: İHA tespit etti, müdahale başladı
Abone Ol google-news

İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı. 

Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten insansız hava aracı (İHA) tarafından da tespit edildi.

Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi. 


İzmir Foça orman yangını orman yangınları Yangın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler