Son dakika: İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in Foça içlesinde Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi.
Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.
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