Son dakika: İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

DHA
18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:50
Son dakika: İzmir'de orman yangını
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İzmir'in Foça içlesinde Ilıpınar At Çiftliği civarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 15 arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinden bölgeye helikopter sevk edildi.

Söndürme çalışmalarını havadan ve karadan başlandı.


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