İzmir’de ilginç olay: Villaya girdi, salıncakta sallandı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 17:17

Güncelleme: 08.10.2023 - 17:17

Çeşme Celal Bayar Mahallesi’nde saat 03.45’te, bahçe duvarını aşarak bir villa içerisine giren erkek şahıs, villanın terasında saatlerce uyudu.

Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi.

“UYUMAYA GİRDİM”

Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.

Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.