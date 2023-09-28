Allstar'da ilginç dokunulmazlık oyunu: Ürün tava!
Msterchef Allstar'da haftanın son takım oyunu geride kaldı. Kırmızı takımdan Kıvanç ve Esra; mavi takımdan Tanya ve Barış potaya giren isimler oldu. Peki, haftanın son takım oyununu kazanan kim oldu? Kimler potaya girdi?
Masterchef Allstar'da 12. haftanın takım oyunları geride kaldı. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen yemek Lahmacun oldu. En başarılı lahmacunu yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Tahsin oldu. Kaptanlığı kazanan Tahsin ise kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti. Peki haftanın eleme adayları kimler?
ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR...
Allstar'da 1-1'lik skorda öne geçmek isteyen iki takım da güne çok motive başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise Kazandibi oldu. Kaptanların eşleştirmelerine göre yarışmacılar en iyi tatlıyı yapmaya çalışacak.
EŞLEŞMELER NASIL OLDU?
Masterchef'te en iyi Kazandibi'yi yapmaya çalışan yarışmacılar eşleşti:
Tolga - Barbaros
Dilara - Metin
Kıvanç - Sergen
Kerem - Ayaz
Cemre - Eda
Hasan - Azize
Eren - Tahsin
Uğur - Alican
Esra - Barış
Batuhan - Tanya
TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef Allstar'da haftanın son takım oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Allstar'da kırmızı takım eleme potasına dahil olmamak için dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı yapmaya çalışıyor. Normalde yaratıcılık oyunu şeklinde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu bu turda farklı oldu. Şefler yarışmacılara bir ürün vermek yerine sadece tava verdi. Yani yarışmacılar bu turda en başarılı yemeği sadece tavada pişirerek yapmaya çalışacak.
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