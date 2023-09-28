Allstar'da ilginç dokunulmazlık oyunu: Ürün tava!

Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:50

Güncelleme: 28.09.2023 - 23:29

Masterchef Allstar'da 12. haftanın takım oyunları geride kaldı. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen yemek Lahmacun oldu. En başarılı lahmacunu yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Tahsin oldu. Kaptanlığı kazanan Tahsin ise kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti. Peki haftanın eleme adayları kimler?

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR...

Allstar'da 1-1'lik skorda öne geçmek isteyen iki takım da güne çok motive başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise Kazandibi oldu. Kaptanların eşleştirmelerine göre yarışmacılar en iyi tatlıyı yapmaya çalışacak.

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Masterchef'te en iyi Kazandibi'yi yapmaya çalışan yarışmacılar eşleşti:

Tolga - Barbaros

Dilara - Metin

Kıvanç - Sergen

Kerem - Ayaz

Cemre - Eda

Hasan - Azize

Eren - Tahsin

Uğur - Alican

Esra - Barış

Batuhan - Tanya

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da haftanın son takım oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar'da kırmızı takım eleme potasına dahil olmamak için dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı yapmaya çalışıyor. Normalde yaratıcılık oyunu şeklinde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu bu turda farklı oldu. Şefler yarışmacılara bir ürün vermek yerine sadece tava verdi. Yani yarışmacılar bu turda en başarılı yemeği sadece tavada pişirerek yapmaya çalışacak.