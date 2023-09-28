Allstar'da ilginç dokunulmazlık oyunu: Ürün tava!

Msterchef Allstar'da haftanın son takım oyunu geride kaldı. Kırmızı takımdan Kıvanç ve Esra; mavi takımdan Tanya ve Barış potaya giren isimler oldu. Peki, haftanın son takım oyununu kazanan kim oldu? Kimler potaya girdi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 21:50
Allstar'da ilginç dokunulmazlık oyunu: Ürün tava!
Abone Ol google-news

Masterchef Allstar'da 12. haftanın takım oyunları geride kaldı. Haftanın ilk oyunu olan kaptanlık oyununda şefler tarafından istenen yemek Lahmacun oldu. En başarılı lahmacunu yaparak mavi takımın kaptanlığını kazanan isim Tahsin oldu. Kaptanlığı kazanan Tahsin ise kırmızı takımın kaptanı olarak Eren'i seçti. Peki haftanın eleme adayları kimler?

ÜÇÜNCÜ TAKIM OYUNUNDA YARIŞMA DEVAM EDİYOR...

Allstar'da 1-1'lik skorda öne geçmek isteyen iki takım da güne çok motive başladı. Şeflerin yarışmacılardan istediği yemek ise Kazandibi oldu. Kaptanların eşleştirmelerine göre yarışmacılar en iyi tatlıyı yapmaya çalışacak.

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Masterchef'te en iyi Kazandibi'yi yapmaya çalışan yarışmacılar eşleşti:

Tolga - Barbaros

Dilara - Metin

Kıvanç - Sergen

Kerem - Ayaz

Cemre - Eda

Hasan - Azize

Eren - Tahsin

Uğur - Alican 

Esra - Barış

Batuhan - Tanya

TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Allstar'da haftanın son takım oyununu kazanan mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Allstar'da kırmızı takım eleme potasına dahil olmamak için dokunulmazlık oyununda en başarılı tabağı yapmaya çalışıyor. Normalde yaratıcılık oyunu şeklinde gerçekleşen dokunulmazlık oyunu bu turda farklı oldu. Şefler yarışmacılara bir ürün vermek yerine sadece tava verdi. Yani yarışmacılar bu turda en başarılı yemeği sadece tavada pişirerek yapmaya çalışacak.


Player Alanı

İlgili Haberler

MasterChef All Star'da beklenmeyen veda: 'Bu maceranın daha güzel olacağını hayal etmiştim'

MasterChef All Star'da beklenmeyen veda: 'Bu maceranın daha güzel olacağını hayal etmiştim'
Masterchef Allstar'da şaşırtan veda... Kimse tahmin etmiyordu!

Masterchef Allstar'da şaşırtan veda... Kimse tahmin etmiyordu!
MasterChef All Star'da beklenmeyen ayrılık: 'Buraya kadar direnebildim'

MasterChef All Star'da beklenmeyen ayrılık: 'Buraya kadar direnebildim'

En Çok Okunan Haberler