Kocaeli'nde yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
Kocaeli'nde marinada demirli 2 motor yat ile 1 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İzmit Marina'da 2 motor yat ve 1 teknede gece saatlerinde yangın çıktı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangında motor yatlar ile tekne kullanılamaz hale geldi.
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme