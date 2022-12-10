Kocaeli'nde yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nde marinada demirli 2 motor yat ile 1 tekne, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

DHA
10 Aralık 2022 Cumartesi, 11:47
Kocaeli'nde yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
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İzmit Marina'da 2 motor yat ve 1 teknede gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında motor yatlar ile tekne kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


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