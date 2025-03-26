İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası: Türkiye-AB toplantısı ertelendi!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:09

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde yaşanan protestolarla ilgili Avrupa Birliği'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

14-15 Nisan'da TBMM'de yapılması öngörülen Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 82'nci toplantısının, Türkiye'deki güncel olaylar nedeniyle ertelendiği bildirildi

Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Başkanlık Divanı, “mevcut koşulların toplantının yapılmasına elverişli olmadığı” sonucuna vararak oybirliğiyle toplantıyı erteleme kararı aldı.

AB-Türkiye KPK Delegasyonu Eş Başkanı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Emmanouil Kefaloggianni, başkan yardımcıları Mélissa Camara ve Joanna Sceuring-Wielgus tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye'deki son gelişmeler ışığında, Avrupa Parlamentosu'nun AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Delegasyonu Bürosu, mevcut koşulların AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun 82. toplantısının şu anda yapılmasına elverişli olmadığı sonucuna varmış ve oybirliğiyle toplantının ertelenmesine karar vermiştir.”