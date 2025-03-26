İktidarın 'Ekrem İmamoğlu' planı deşifre oldu: 'İki amaçları var...'

Türkiye genelinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolar artarak devam ediyor. Gazeteci Nuray Babacan, iktidarın 'İmamoğlu' planlarını köşesine taşıdı. Babacan, "CHP’nin, parti meclisinden belirleyeceği yeni başkan ile İstanbul belediye yönetimi silikleştirilecek" diye yazdı. İşte ayrıntılar...

İktidarın 'Ekrem İmamoğlu' planı deşifre oldu: 'İki amaçları var...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta evinden sabaha karşı polis ablulası ile gözaltına alındıktan sonra 23 Mart'ta tutuklanması Türkiye gündemini sarstı.

Hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

"İKTİDARIN İKİ AMACI..."

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaların 'topal ördek yaratma' stratejisi olduğunu söyleyerek, iktidarın iki amacını yazdı.

Birincisinin CHP’nin, parti meclisinden belirleyeceği yeni başkan ile İstanbul belediye yönetiminin silikleştirilmesi olduğunu belirten Babacan, yeni yönetimin yolsuzluk iddialarından temize çıkmakla uğraşırken devletin tüm kurumlarının tam saha büyükşehir belediyesinin ekonomik gücünü daraltmaya ve nefes almasını zorlaştırmaya çalışacağını kaydetti.

İkinci amacın ise İmamoğlu'nun cezaevinde kaldığı süreye bağlı olarak etkisinin zayıflatılması olduğunu söyleyen Babacan, "Kendisi yolsuzluk iddialarının asılsız olduğunu ispat için uğraşırken, partinin ve sokaktakilerin enerjisi düşecek" değerlendirmesini yaptı. 

Babacan, İmamoğlu'nun bir süre sonra Selahattin Demirtaş gibi zaman zaman açıklamaları medyaya yansıyan siyasi tutukluya dönüştürülmek istendiğini de ifade etti.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #İmamoğlu

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