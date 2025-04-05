Feci kaza... İki işçi servis aracı çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 05.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 05.04.2025 - 10:54

Edinilen bilgilere göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.O. (25) idaresindeki midibüs Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyreden S.K. (35) yönetimindeki otobüs ile çarpıştı.

Çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolunda bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.