İzmir'de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

İzmir'de IŞİD terör örgütüne yönelik operasyonda Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 28.12.2023 - 10:08
İzmir'de IŞİD operasyonu: 9 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgüt içinde faaliyet gösteren 5, haklarında genel güvenlik tahdit kodu bulunan 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin, 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.


IŞİD

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