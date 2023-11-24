İzmir’de işyeri yangınında kundaklama iddiası

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir işyerinde çıkan ve üst kattaki evlerin de hasar gördüğü yangında, kundaklama iddiası olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 24.11.2023 - 08:03
İzmir’de işyeri yangınında kundaklama iddiası
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Olay saat 04.30 sıralarında, Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak’ta bulunan dört katlı bir apartmanın zemin katında bulunan cep telefonu mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli iki kişi, cep telefonu dükkanına gelerek camları kırdı ve iş yerini kundaklayarak kaçtı.

Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, çıkan yangında iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ve apartmanda hasar meydana geldi. Yangında işyeri kullanılamaz hale gelirken, üst kattaki dairelerde ve yandaki kasap dükkanında maddi hasar oluştu.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulunurken, işyerini kundakladığı öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.


İzmir kundaklama Yangın

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