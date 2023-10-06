Karabük'te AKP ilçe başkanı ve 3 kişinin samanlıkları yandı... Kundaklama şüphesi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan eş zamanlı yangınlarda, AKP İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait ahır ve samanlık ile 3 farklı kişiye ait samanlıklar yandı. Kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 06.10.2023 - 11:37
Karabük'te AKP ilçe başkanı ve 3 kişinin samanlıkları yandı... Kundaklama şüphesi
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AKP Ovacık İlçe Başkanı Ahmet Şahin'e ait Gümüşler Mahallesi'ndeki ahır ve samanlıkta, gece saatlerinde yangın çıktı.

İhbarla bölgeye Karabük, Ovacık, Safranbolu'dan itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden arazöz sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi, 1 taksi de zarar gördü.

Yangının olduğu dakikalarda ilçenin 3 ayrı noktasında, Gümüşler Mahallesi'nde Ramazan Şahin, Karşı Mahallesi'nde Mustafa Süze ile Ekincik köyü yolu üzerinde Ahmet Mazhar Denli'ye ait samanlıklarda da alevler yükseldi.

3 yangında da samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Yangınlara ilişkin, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı. 

 


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