İzmir'de kaçak 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

13 Aralık 2022 Salı, 13:04

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de doldurulmuş kaçak sigara (makaron) sevkiyatı yapılacağını tespit etti.

X-RAY CİHAZI İLE TARANDI

Ekipler, TIR'ı belirleyip, takibe aldı ve daha sonra durdurdu. Ev eşyası naklinde kullanıldığı anlaşılan TIR, Alsancak Limanı'na götürüldü. TIR, burada X-ray cihazı ile tarandı.

TAM 4 MİLYON...

TIR'da 4 milyon kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi; sürücü de gözaltına alındı.