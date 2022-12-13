İzmir'de kaçak 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de ev eşyası naklinde kullanılan TIR'da, kaçak 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesine bağlı Tütün Kaçakçılığıyla Mücadele Özel Ekibi ile İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de doldurulmuş kaçak sigara (makaron) sevkiyatı yapılacağını tespit etti.
X-RAY CİHAZI İLE TARANDI
Ekipler, TIR'ı belirleyip, takibe aldı ve daha sonra durdurdu. Ev eşyası naklinde kullanıldığı anlaşılan TIR, Alsancak Limanı'na götürüldü. TIR, burada X-ray cihazı ile tarandı.
TAM 4 MİLYON...
TIR'da 4 milyon kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi; sürücü de gözaltına alındı.
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