Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı

Mersin'de, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 17 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı; firari 5 şüpheli aranıyor.

DHA
09 Aralık 2022 Cuma, 09:58
Mersin'de silah kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' suçuna yönelik yapılan çalışma kapsamında, 22 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 19 tabanca ve 52 fişek ele geçirildi. Ayrıca silah yapımında kullanılan 1 mengene, 1 taşlama makinesi, 1 spiral, 1 matkap, 3 tabanca namlusu ile 42 uyuşturucu hap ve 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri için Emniyet'e götürüldü. Firari 5 şüphelinin yakalanması çalışmalar ise sürdürülüyor. 


Mersin silah Kaçakçılık

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