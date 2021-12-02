İzmir’de kadınlar “temsilde eşitlik” için yürüyecek
5 Aralık Pazar günü Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87’inci yıl dönümü nedeniyle İzmir'de etkinlikler düzenlenecek. Kültürpark Lozan kapısından Cumhuriyet Meydanı’na “Temsilde Eşitlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla kadın yürüyüşü yapılacak.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşitlikçi politikaları ve “kadın dostu kent” vizyonu doğrultusunda 5 Aralık Pazar günü Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 87’inci yılı İzmir'de bir dizi etkinlikle kutlanacak.
Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan kadın-erkek eşitsizliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program kapsamında kadın milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partiler, kadın dernekleri, demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları temsilcileri 12.30’da Kültürpark Lozan kapısında buluşarak Cumhuriyet Meydanı’na doğru yapılacak yürüyüşte bir araya gelecek.
“Temsilde Eşitlik İçin Yürüyoruz” sloganıyla yapılacak yürüyüşün ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Büyük şehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve CHP Grup Başkanvekili Nilay Kökkılınç bu önemli güne dair düşüncelerini katılımcılarla paylaşacak. Atatürk Anıtı’na çelenk koyulmasının ardından 13.45-15.45 saatleri arasında Yeşilyurt’taki Mustafa Necati Kültür Merkezi’nde Ürkmez Tiyatrosu’nun “Kadınların Dünyası” adlı oyunu sahnelenecek. 20.00’de ise Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde “El Ele Senfoni Müzik” etkinliği İzmirliler ile buluşacak.
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