İzmir'de kağıt fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan kağıt fabrikasının bahçe bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki kağıt fabrikasında kağıt ve kartonların istif edildiği bölümde yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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