Öğrenci yurdunda yangın!

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde bulunan kız yurdunda yangın çıktı. Dumandan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

İHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 13:54
Öğrenci yurdunda yangın!
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Bugün öğle saatlerinde Bitlis Eren Üniversitesi kampüsündeki kız yurdunun giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevler büyürken, henüz faaliyete geçmemiş olan kız yurdunun misafirhane bölümünde kalan yaklaşık 40 öğrenci tahliye edildi.

Dumandan etkilenen öğrenciler ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. 

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. 



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