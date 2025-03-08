İzmir'de 'kamalı' cinayet! İfadesi kan dondurdu: Annesiyle görüştüğü için...

İzmir'in Menderes ilçesinde bir kişiyi kamayla öldüren zanlı tutuklandı.

İzmir'de 'kamalı' cinayet! İfadesi kan dondurdu: Annesiyle görüştüğü için...
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 10:50

Suriye uyruklu A.H. (19), 4 Mart'ta şüphe üzerine takip ettiği annesinin, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Hakan Özcan (39) ile minibüste buluştuğunu gördü.

A.H, bunun üzerine minibüsten indirdiği Özcan'a kamayla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, Hakan Özcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.  Jandarma ekipleri, A.H'yi suç aletiyle yakaladı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde, Özcan'ı annesiyle görüştüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.


Etiketler: #Cinayet #Cinayet Dosyası

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