İzmir'de kan donduran cinayet: 25 yaşındaki Doğukan, çıkan tartışmada öldürüldü!

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan tartışmada Doğukan Orhan (25) tabancayla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de kan donduran cinayet: 25 yaşındaki Doğukan, çıkan tartışmada öldürüldü!
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DHA
Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:19

Kemalpaşa ilçesinde 30 Mart'ta Doğukan Orhan (25) ile bir grup arasında tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü.

Kavgada Doğukan Orhan tabancayla vuruldu. Ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, hayatını kaybetti.

Polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A.(30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A.'yı (28) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A ve G.A. tutuklandı.

4 KİŞİ SERBEST

Diğer 5 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #İzmir

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