İzmir'de kan donduran olay: Komşusunu takip edip boynundan bıçakladı!

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki kişi, komşusu olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darbetti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.

İzmir'de kan donduran olay: Komşusunu takip edip boynundan bıçakladı!
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İHA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 08:20

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

TAKİP ETTİ, BIÇAKLADI

Ç.E.D. (17), komşusu Betül Ç.’yi (18) sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darbetti.

Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen yurttaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı.

TUTUKLANDI

Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #İzmir #bıçaklı saldırı

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