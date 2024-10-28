İzmir'de kan donduran olay: Komşusunu takip edip boynundan bıçakladı!
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde 17 yaşındaki kişi, komşusu olan genç kızı takip edip boynundan bıçakla yaralayarak darbetti. Genç kızın cep telefonunu da çalan şahsın saldırı anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Kemalpaşa ilçesi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.
TAKİP ETTİ, BIÇAKLADI
Ç.E.D. (17), komşusu Betül Ç.’yi (18) sabah saatlerinde takip ettikten sonra yolda yürürken saldırdı. Yaşanan kovalamaca sonucu şahıs, genç kızı boynundan bıçaklayarak darbetti.
Şahıs, ardından da Betül Ç.’nin cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı. Olay sırasında bölgeden geçen yurttaşlar saldırganın peşinden koşsa da yakalayamadı.
TUTUKLANDI
Yaşananlar kameraya yansırken, genç kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bornova Beşyol’daki babaevinde yakalanarak gözaltına alınan Ç.E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #İzmir #bıçaklı saldırı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Rakip takım hocasından Ebrar'a skandal hareket
- Yavuz Ağıralioğlu'ndan ilk açıklama
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Öğretmen eşini 'baba mirası' yüzünden öldürmüş!
- Adana'da 5 büyüklüğünde deprem!
- Sefalette ortaklaşıyorlar!