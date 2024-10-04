İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:07

Güncelleme: 04.10.2024 - 11:07

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, kardeşi kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.U., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. ve 12 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası ile hırsızlık suçundan aranan R.B. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.