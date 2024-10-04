İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, kardeşini öldürme suçundan aranan zanlının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan zanlılar yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalarda, kardeşi kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.U., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. ve 12 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası ile hırsızlık suçundan aranan R.B. kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- 'Şahsi banyomu kullandıktan sonra...'
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- AFAD'dan Marmara'ya korkutan uyarı