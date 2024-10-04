İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı

İzmir’de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, kardeşini öldürme suçundan aranan zanlının yanı sıra uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından aranan zanlılar yakalandı.

İzmir’de kardeşini öldürme suçundan aranan zanlı yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 11:07

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, kardeşi kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.U., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. ve 12 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası ile hırsızlık suçundan aranan R.B. kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.


Etiketler: #İzmir #kardeş #öldürme

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