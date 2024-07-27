İzmir'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 7 kişi yakalandı
İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların ardından farklı adreslerde operasyon düzenledi.
Operasyonda Gaziemir'de 10 yıl 1 ay 24 gün hapisle aranan G.T., Bornova'da hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası olan H.B., Konak'ta 12 yıl 1 ay hapisle aranan H.E. ile 14 yıl 4 ay hapisle aranan M.A., Karabağlar'da 15 yıl hapisle aranan B.D. ve 26 yıl 8 ay hapis cezası olan S.Ö., Bornova'da 18 yıl 11 ay 23 gün hapis cezası olan K.P. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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