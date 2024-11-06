İzmir'de kimya fabrikasında yangın paniği!
İzmir’in Çiğli ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürerken, yandaki fabrikaya da sirayet eden yangında dumandan etkilenen 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokakta bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında çıkan alev ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kimyasal maddelerin alev alması sonucu alevler kısa sürede parlarken, yangın yandaki fabrikaya da sirayet etti.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yanan maddelerden dolayı ara ara patlamaların meydana geldiği bölgedeki alevlere itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dumandan etkilendiği öğrenilen 2 kişiye de sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ
Yangında iş yeri yakınında bulunan 2 aracın da hasar gördüğü öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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