İzmir’de Kordon kırmızı-beyaza büründü

Yayınlanma: 29.10.2024 - 22:33

Güncelleme: 29.10.2024 - 22:33

İzmir'de Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama ve geçit töreni ile başlarken gün boyu devam eden gösteriler kapsamında Türk Yıldızları, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirdiği gösteriyle gökyüzünü kırmızı-beyaza boyadı.

Etkinliklerde 7'den 70'e İzmirliler alanları doldururken 101.yıl kutlamaları, Fener Alayı ile devam etti.

Saat 19.45’te Konak Saat Kulesi önünde başlayan yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile binlerce İzmirli katıldı.

350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Konak Saat Kulesi önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanında sona erdi.

Karşıyaka Belediyesi Bandosu'nun eşlik ettiği yürüyüşte yüzlerce İzmirli 350 metrelik Türk bayrağını 1. Kordon'da dalgalandırdı.

Kortejde bu yıl ilk kez İzmir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer aldı.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ

Fener Alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı’nda İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Vali Elban gösteriyi, denizde tekneden izledi.