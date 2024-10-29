Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı: 'Güldür Güldür Show’dan Cumhuriyet Bayramı'na özel skeç

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:15

Güncelleme: 29.10.2024 - 16:15

SHOW TV'nin sevilen komedi programı "Güldür Güldür Show," yeni bölümüyle izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Ekranların komedi klasiği, her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden eğlenceli skeçlerle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi hedefliyor. Ancak bu hafta programın gündeminde özel bir skeç var; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel hazırlanan bu skeçte izleyenler duygusal anlar yaşayacak.

Yayınlanan tanıtımda, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın!” sözleri sahnede büyük bir coşkuyla vurgulandı. Ekip, bu anlamlı cümleyle izleyicilerin takdirini kazanırken, Cumhuriyet Bayramı'nın önemini bir kez daha hatırlatmayı amaçlıyor. Hem kahkaha hem de duygusal anların bir arada olduğu bu özel bölüm, izleyenlerden şimdiden tam not aldı.



