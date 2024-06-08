İzmir'de korkunç olay: Alevler evi sardı, yatalak hasta feci şekilde can verdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 22:21
İzmir'de korkunç olay: Alevler evi sardı, yatalak hasta feci şekilde can verdi
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Kazımdirik Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın 2. katında yaşayan yatalak hasta Oksana Kofanova’nın (47) evinden akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı.

Durumu gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

KURTARILAMADI

Alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, soğutma işlemlerinin ardından daireye giren ekipler, Kofanova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, talihsiz kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


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