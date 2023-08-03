İzmir'de lunaparktaki salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı

İzmir'deki bir lunaparkta bulunan salıncak döndüğü sırada ağaca çarptı. Olayda yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA-İHA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 02:18
İzmir'de lunaparktaki salıncak ağaca çarptı: 6 yaralı
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İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı’nda bulunan lunaparkta, müşterilerin bindiği salıncak, döndüğü sırada yakınında bulunan ağaca sürttü.

Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı.

Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi. 


İzmir lunapark

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