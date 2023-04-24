Bursa'da lunaparkta korkutan anlar! Çok sayıda kişi ölümden döndü...
Bursa'da dün zincirlerin birbirine dolanmasıyla 8 kişinin yaralandığı dev salıncak, bugün de ağaç dallarına takıldı. Söz konusu olayda şans eseri yaralanan olmazken, korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Bursa'da dün Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan lunaparkta bulunan dev salıncak havada dönerken, zincirleri birbirine dolandı.
Görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta bugün de faciadan dönüldü.
AĞAÇ DALLARINA ÇARPTI
Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.
Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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