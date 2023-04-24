Bursa'da lunaparkta korkutan anlar! Çok sayıda kişi ölümden döndü...

Yayınlanma: 24.04.2023 - 09:38

Güncelleme: 24.04.2023 - 09:54

Bursa'da dün Reşat Oyal Kültürparkı içerisinde bulunan lunaparkta bulunan dev salıncak havada dönerken, zincirleri birbirine dolandı.

Görevli hemen salıncağı durdururken, 8 kişi hafif yaralandı. Aynı salıncakta bugün de faciadan dönüldü.

AĞAÇ DALLARINA ÇARPTI

Kademe kademe yükselen oyuncak en yüksek noktaya ulaşıp hızla döndüğü sırada, zincirlere bağlı salıncaklar çevredeki ağaç dallarına çarpmaya başladı.

Eğlenmek için salıncağa binenler büyük korku yaşarken, o sırada yakınlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyenler de paniğe kapıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şans eseri yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.