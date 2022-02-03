İzmir'de minibüsçülerden zam isyanı: Dayanacak gücümüz kalmadı

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:32

İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Uğuz, yaptığı yazılı açıklamada, "3 yıldır para kazanamıyoruz. Akaryakıt ve yedek parça. tamir bakım servis maliyetlerindeki artışlara yolcu biniş sayısındaki gerileme de eklenince, iflas etme noktasına geldik. Akaryakıt zamlarının yanısıra geçen yıl 600 lira olan bir lastik şimdi Bin 500 lira, 2 bin beşyüz lira olan araç sigortaları 6 bin lira oldu. Hele Hele araç değiştirmek imkansız hale geldi." dedi.

Sıfır kilometre bir araçların fiyatlarının 250 bin liradan 600 bin liraya çıktığını kaydeden Uğuz, "Kötü duruma rağmen fedakarlıkta bulunarak, ciddi maliyetleri bulunan yoğun dezenfeksiyon çalışmaları ve hijyen destekleri önlemlerini hiç aksatmadık, aksatmıyoruz. Çünkü toplum sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz ancak pek çok sektör gibi minibüsçülerin de destek alması, teşviklerden yararlandırılması gerekiyor." dedi.

Hükümete çağrı yapan Uğuz, elektrik ve akaryakıt bedellerindeki KDV ve ÖTV tutarlarının mutlaka sıfırlanmasını istedi. Uğuz, "Sesimizi duyun, toplu ulaşım hizmetlerine KDV ve ÖTV muafiyeti getirilsin çağrısında bulunuyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.