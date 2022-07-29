İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen motosikletteki Nurcan Metiner (56) hayatını kaybetti, sürücü Kadir Bilgitekin (28) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 11:13
İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Tire-Bayındır yolu Çatal mevkinde; 28 Temmuz Perşembe akşam saatlerinde Zeytinova yönünden Tire'ye giden Kadir Bilgitekin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile arkasındaki Nurcan Metiner yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiği belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilgitekin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


İzmir motosiklet kaza

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