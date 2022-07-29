İzmir'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde devrilen motosikletteki Nurcan Metiner (56) hayatını kaybetti, sürücü Kadir Bilgitekin (28) yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Tire-Bayındır yolu Çatal mevkinde; 28 Temmuz Perşembe akşam saatlerinde Zeytinova yönünden Tire'ye giden Kadir Bilgitekin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile arkasındaki Nurcan Metiner yaralandı.
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İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, Nurcan Metiner'in hayatını kaybettiği belirledi. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilgitekin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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