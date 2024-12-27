İzmir'de müftülük görevlisini öldürmüştü... Soruşturmada flaş gelişme!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 08:16

Güncelleme: 27.12.2024 - 08:16

İzmir'de Beydağ İlçe Müftülüğü'nde geçen Salı günü sabah saatlerinde bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 ay önce Muğla'dan İzmir’e gelerek müftülükte göreve başlayan Selman Başer (35), daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 11 mermi isabet eden Başer kanlar içerisinde kalırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TUTUKLAMA KARARI

Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise, kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Zanlı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İzmir’e gönderildi. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiği ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.