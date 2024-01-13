İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 gözaltı

İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin naylon faturayla devleti zarara uğratan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:08
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'naylon fatura' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarına yönelik soruşturma yürüttü.

Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde naylon fatura düzenleyip vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bugün operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin iş yerlerindeki aramalarda 2 milyon değerinde naylon fatura, 1 pos cihazı, 1 senet koçanı, 15 e-arşiv fatura, 1 doldurulmuş senet, 1 defter, 1 ajanda, 2 laptop, 1 pompalı tüfek, 3 kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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