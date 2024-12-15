İzmir’de öğretmen şiddetine tepki

Yayınlanma: 15.12.2024 - 10:44

Güncelleme: 15.12.2024 - 10:44

İzmir’in Tire ilçesindeki İnkılap İlkokulu’nda çalışan özel eğitim öğretmeni E.E’nin bir veli tarafından önce sözlü ardından da fiziki saldırıda bulunması okul önünde protesto edildi. Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen üyesi öğretmenler “Öğretmen şiddetine hayır” sloganıyla okulun önünde toplandı.

“ÖĞRETMENE ŞİDDETİNE HAYIR!”

Tüm eğitim sendikaları adına yapılan basın açıklamasında, “Burada, eğitim kurumlarımızda yaşanan ve hiçbir şekilde kabul edilemeyecek olan öğretmene şiddete karşı tepkimizi göstermek, bu soruna dikkat çekmek ve gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunmak amacıyla toplandık. Okullar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ve çocuklarımızın geleceğe hazırlandığı kutsal kurumlardır. Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız, bu görevi özveriyle yerine getirmektedir. Ancak son dönemde öğretmenlerimize ve okul çalışanlarına yönelik gerçekleşen şiddet olayları hepimizi derinden yaralamaktadır. Bu tür saldırılar sadece eğitimcilerimizi değil, aynı zamanda öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim sistemimizin bütününü olumsuz etkilemektedir. Şiddet hiçbir sorun çözme yöntemi olamaz ve olmamalıdır. Bugün bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz: Öğretmene şiddetine hayır!” denildi.

“EĞİTİM KUTSALDIR”

Şiddete taviz vermeyeceklerini ve bu tür olayların takipçisi olacaklarını ifade eden ortak basın açıklamasında, “Buradan tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz: Eğitim ortamlarını şiddetten arındırmak, hepimizin sorumluluğudur. Eğitimcilerimizi korumak, geleceğimizi korumaktır! Şiddetin karşısında, dayanışma ile mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyor, saldırıya uğrayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eğitim kutsaldır, öğretmen onurludur, şiddet asla kabul edilemez!” ifadeleri kullanıldı.

Eğitimciler daha sonra taleplerini şu şekilde sıraladı: