İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 16:27
İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
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Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.


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