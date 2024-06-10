İzmir'de orman yangını... Ekipler müdahale ediyor
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bergama'nın Bozyerler Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 helikopter ve 2 uçak, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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