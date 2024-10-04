Bursa'da fabrika yangını: 1 işçi dumandan etkilendi

Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da fabrika yangını: 1 işçi dumandan etkilendi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 16:02

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren, 600 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları fark eden işçiler fabrikayı tahliye ederken, 1 kişi dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen işçi, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Bursa #Yangın #fabrika

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