Bursa'da fabrika yangını: 1 işçi dumandan etkilendi
Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde (DOSAB) faaliyet gösteren, 600 işçinin çalıştığı tekstil fabrikasında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
Dumanları fark eden işçiler fabrikayı tahliye ederken, 1 kişi dumandan etkilendi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen işçi, ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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