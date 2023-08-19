İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!
Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü aktarıldı.
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