İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor!

Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:31
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İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale, 9 dakika içinde yapıldı. Yangına, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü aktarıldı.


İzmir Menderes müdahale Orman Yangın

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