İzmir'de orman yangını: Havalimanı uçuşlara kapatıldı!

Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi.

AA/DHA
Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:03
İzmir'de orman yangını: Havalimanı uçuşlara kapatıldı!
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı.

Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı. 


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