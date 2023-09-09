İzmir'de orman yangını: Havalimanı uçuşlara kapatıldı!

Yayınlanma: 09.09.2023 - 15:03

Güncelleme: 09.09.2023 - 15:34

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı.

Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.

Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.