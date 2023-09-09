İzmir'de orman yangını: Havalimanı uçuşlara kapatıldı!
Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı yaklaşık 1,5 saat arasında uçuşlara kapatılırken, 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale edilirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 13.15-14.50 saatleri arasında uçuşlara kapatıldı.
Bu kapsamda İzmir'e inecek 6 uçak Bodrum Milas Havalimanı'na iniş yapmak zorunda kalırken, bazı uçaklarda havada tur atmak zorunda kaldı.
Havalimanı 14.50 itibariyle yeniden uçuşlara açıldı.
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