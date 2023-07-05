İzmir'de otelde korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:59

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.

Otelin 2. katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.