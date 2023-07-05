İzmir'de otelde korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki 5 katlı bir otelin 2'nci katında yangın çıktı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:48
İzmir'de otelde korkutan yangın! 5 kişi dumandan etkilendi
Abone Ol google-news

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.

Otelin 2. katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


İzmir Otel Yangın

İlgili Haberler

Esenyurt’ta yangın paniği: Alevler beş binanın çatısına sıçradı

Esenyurt’ta yangın paniği: Alevler beş binanın çatısına sıçradı
Gaziantep'te fabrika yangını: Dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

Gaziantep'te fabrika yangını: Dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı!
Korkutan anlar... Yolcu otobüsünde yangın paniği!

Korkutan anlar... Yolcu otobüsünde yangın paniği!

En Çok Okunan Haberler