Gaziantep'te fabrika yangını: Dumandan etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 12:10

Güncelleme: 04.07.2023 - 12:49

Gaziantep'te 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, 10 işçi duman etkilendi.

Dumandan etkilenenler, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğü bildirildi.