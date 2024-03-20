İzmir'de otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:46
İzmir'de otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Menemen'den Karşıyaka yönüne giden Emin A.otomobil, Sasalı mevkisinde aynı istikametteki Selim S'nin kullandığı 35 BS 090 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Faruk Keskinkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emin A. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emin A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


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